Brandstifter zu Bewährungsstrafe verurteilt

Das Amtsgericht Lörrach hat einen 41 Jahre alten Mann wegen vorsätzlicher Brandstiftung zu einer Haftstrafe von eineinhalb Jahren auf Bewährung verurteilt. Der Mann war in den Jahren 2020 und 2021 für mehrere Feuer rund um Kandern verantwortlich. „Das muss jetzt klappen“ – sagte der Richter zum Ende der Urteilsverkündung und meinte damit die Auflagen, die der Mann in den kommenden Monaten zu erfüllen hat. Er muss sich in psychiatrische Behandlung begeben. Psychische Probleme waren auch der Grund für seine Taten. Sie haben laut Prozess-Gutachter dazu geführt, dass der 41-Jährige sein Handeln nur noch bedingt steuern konnte. Bei der Urteilsfindung kam dem Mann außerdem zugute, dass er seine Taten vor Gericht vollumfänglich einräumte und er nicht vorbestraft war.