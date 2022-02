EHC-Trainer wird vorläufig gesperrt

Der Trainer des Eishockey-Zweitligisten EHC Freiburg, Robert Hoffmann, ist für zwei Spiele gesperrt worden. Hinzu kommt eine Geldstrafe. Gegen Hoffmann wurde nach dem Spiel am Mittwoch in Dresden ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im dritten Spielabschnitt kam es laut Ligagesellschaft zu einer Auseinandersetzung zwischen beiden Trainern auf der Dresdner Mannschaftsbank. Es sei zu einem provozierenden Wortgefecht ausgelöst durch den Dresdner Trainer Brockmann gekommen. Im Verlauf habe es einen aktiven und körperlichen Angriff des Freiburger Trainers gegeben. Die Trainer haben eine Vorbildfunktion, so steht es weiter in der Mitteilung. Dieser seien beide Trainer in dem Spiel nicht nachgekommen. Der Dresdner Coach kam mit einer Geldstrafe davon. Heute Abend (Am Freitagabend) stehen sich beide Mannschaften erneut in einem Ligaspiel gegenüber. Diesmal in Freiburg.