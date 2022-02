Schüler-AG funkt Raumstation an

Die Amateurfunk-AG des Technischen Gymnasiums in Donaueschingen im Schwarzwald-Baar-Kreis hat am Donnerstag die Internationale Raumstation „ISS“ offiziell angefunkt. 18 Fragen hatten die Schülerinnen und Schüler an den Astronauten Matthias Maurer vorbereitet. Wie etwa die, ob außerirdisches Leben überhaupt möglich ist, was Maurer für sehr wahrscheinlich hält. Und die Funker erfahren, dass alle Astronauten eine Ausbildung als Weltraumsanitäter haben, falls da oben mal was passiert. Die Vorbereitungen und das Bewerbungsverfahren für die Funk-Aktion seien sehr langwierig gewesen und die technischen Anforderungen recht hoch, so die Schüler. Unterstützung gabs deshalb von befreundeten Amateurfunkern aus der Schweiz.