Amtsinhaber bei Bürgermeisterwahlen bestätigt

In den Gemeinden Gottenheim, Glottertal (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) und Dettighofen (Landkreis Waldshut) haben am Sonntag die Bürgermeisterwahlen stattgefunden. Es gab jeweils nur eine Kandidatin beziehungsweise einen Kandidaten für das Amt. In allen drei Gemeinden sind die Amtsinhaber im Amt bestätigt worden. Gottenheims bisheriger Bürgermeister Christian Riesterer ist auch Gottenheims zukünftiger. Er tritt mit 98,6 Prozent der Stimmen seine zweite Amtszeit an. Der 56-Jährige ist Mitglied der Kreistagsfraktion der Freien Wähler. Auch in Dettighofen bleibt die bisherige Amtsinhaberin Marion Frei Bürgermeisterin. Sie hat 98 Prozent der Stimmen erhalten. In Glottertal ist Karl Josef Herbstritt von der CDU mit 87,1 Prozent der Stimmen erneut gewählt worden.