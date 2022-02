Präsident des Elsass will Teil des Giftmülls bergen

per Mail teilen

Der Präsident der Europaregion Elsass, Frederic Bierry, hat in einem offenen Brief Frankreichs Umweltministerin scharf kritisiert. Es geht um die Versiegelung unterirdischer Stollen der elsässischen Giftmülldeponie Stocamine bei Wittelsheim. Zwar zeigten Studien, dass es schwierig ist, alle Abfälle aus den Stollen zu bergen. Dennoch hätte das Pariser Umweltministerium überlegen können, zumindest ein Teil des Giftmülls heraufzuholen, kritisiert Präsident Bierry. Stattdessen sei angeordnet worden, alle Stollen zu versiegeln, was die Menschen der Region verunsichert hätte. Der Präsident der Europaregion Elsass fordert, nur den Teil des Giftmülls im Stollen zu belassen, der nicht geborgen werden kann, weil es zu gefährlich ist. Den anderen Teil zu bergen sei jedoch erforderlich, um die Risiken einer Verseuchung des Grundwasserspiegels zu mindern.