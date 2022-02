Universitäts-Augenklinik feiert doppeltes Jubiläum

Seit zehn Jahren gibt es die Augen-Notfallpraxis von niedergelassenen Ärzten und Ärztinnen in den Räumen der Klinik für. Seit fünf Jahren ist der Augen-Bus in Kooperation mit dem Blinden- und Sehbehindertenverein und dem Blindenheim als rollende Praxis in Südbaden unterwegs. Der sogenannte Augen-Bus rollt als hochmoderne Augenarztpraxis auf Rädern durchs Land. Neben augenärztlichen Untersuchungen bietet das Augen-Bus-Team Beratung zu Sehhilfen und weiteren Hilfsmitteln sowie Sozialberatung an. In der Augen-Notfallpraxis behandeln seit zehn Jahren niedergelassene Augenärzte und Ärztinnen Patienten und Patientinnen außerhalb der Sprechzeiten der Klinik. Diese stellt dafür Räume, medizinisches Personal und die Infrastruktur zur Verfügung.