Waldorfschule entlässt zwei Lehrer

Die Waldorfschule Schopfheim hat zwei Lehrer angeblich wegen ihrer Aussagen zu Corona im Unterricht entlassen. Das berichtet die "Badische Zeitung" und verweist auf Briefe der Schulleitung an die Eltern der Waldorfschüler. Die Schulleitung der Waldorfschule Schopfheim hat dem SWR die beiden Kündigungen bestätigt. Sie wollte mit Verweis auf das Arbeitsrecht aber nicht sagen, ob der Kündigungsgrund mit der Haltung der Lehrer zu den Coronaregeln zu tun hat. Michael Musolt vom Vorstand der Waldorfschule betonte, an der Schule würden alle Coronaregeln eingehalten. Das Regierungspräsidium Freiburg hatte Ende vergangenen Jahres mitgeteilt, dass 19 von 21 Attesten, mit denen Schopfheimer Waldorfschüler von der Maskenpflicht befreit worden waren, nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprochen hatten. Anlass der Überprüfung war eine hohe Zahl von Corona-Infektionen an der Schule.