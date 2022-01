In Merdingen am Tuniberg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist Martin Rupp als Bürgermeister wiedergewählt worden. Der Amtsinhaber war bei der Wahl am Sonntag der einzige Kandidat, er erhielt knapp 90 Prozent der Stimmen. Wahlberechtigt in der Weinbaugemeinde waren rund 2.100 Bürgerinnen und Bürger. Die Wahlbeteiligung lag bei 47,3 Prozent.