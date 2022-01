Ein 18-jähriger Autofahrer hat sich am Donnerstagabend bei einem Unfall bei Rheinau in der Ortenau schwer verletzt. Er kam mit seinem Fahrzeug aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete in einem Acker. Laut Polizei musste der 18-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden.