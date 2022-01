Absage von Impfaktionen wegen geringer Nachfrage

Wegen sinkender Nachfrage musste im Landkreis Waldshut bereits ein Impftag abgesagt werden. Weitere Absagen werden voraussichtlich folgen. Der Vor-Ort-Termin heute in Höchenschwand wurde bereits gestrichen. Auch der Termin morgen in Weilheim steht auf der Kippe, weil sich bislang nur knapp 30 Menschen für eine Impfung vor Ort angemeldet haben. Alle Impfwilligen, die dort Termine wollten, werden benachrichtigt und sie bekommen einen Ersatztermin in einem der vier Miniimpfzentren des Kreises. Der Landkreis Waldshut betreibt seit Herbst letzten Jahres vier kleine Impfstützpunkte in Bad Säckingen, Lauchringen, Häusern und Bonndorf. Parallel wurden gemeinsam mit den Gemeinden regelmässig Impfaktionen vor Ort organisiert. Hier geht die Nachfrage im neuen Jahr allerdings deutlich zurück. Die Impfaktionen vor Ort werden deshalb von nächster Woche an auf drei Stunden am Nachmittags reduziert.