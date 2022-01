Prozessbeginn wegen Betäubungsmittelkriminalität

per Mail teilen

Vor dem Landgericht Freiburg müssen sich von Donnerstag an zwei Männer wegen verschiedener Delikte mit Betäubungsmitteln verantworten. Die beiden sollen unter anderem mit Ecstasy, Amphetamin, Marihuana, Haschisch, Kokain und einem in Deutschland nicht zugelassenen Potenzmittel gehandelt haben. Einer der beiden soll auf einem Firmengelände in Freiburg insgesamt 80 Kilo Marihuana zu einem Verkaufspreis von mehr als 300.000 Euro verkauft haben. Für den Prozess sind zunächst sieben Verhandlungstage vorgesehen.