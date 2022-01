Zwei alkoholisierte Männer haben am Mittwochabend in einer Straßenbahn in Freiburg Fahrgäste angepöbelt und beleidigt. Laut Polizei soll einer der Männer keinen erforderlichen Mund-Nase-Schutz getragen haben und Fahrgäste, die ihn darauf ansprachen, aggressiv bedroht und eingeschüchtert haben. Die Polizei kontrollierte die beiden Männer, nachdem diese die Bahn an einer Haltestelle verlassen hatten. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.