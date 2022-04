Neue Masche des Telefonbetrugs

per Mail teilen

Unbekannte haben in Bräunlingen im Schwarzwald-Baar-Kreis eine neue Variante des Telefonbetrugs angewandt. Eine Betrügerin rief einen 80-jährigen Mann an und gab sich als Mitarbeiterin des Landeskriminalamtes aus. Sie beschuldigte den Senior ein unerlaubtes Gewerbe zu betreiben. Kurze Zeit später meldete sich ein Mann am Telefon, jetzt angeblich vom Bundeskriminalamt. Er wiederholte die Anschuldigung und forderte Geld, angeblich zur Abwendung einer Haftstrafe. Der 80-Jährige durchschaute die Betrugsmasche und legte den Hörer auf. Die Polizei warnt vor solchen Telefonbetrügern.