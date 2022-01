In Rottweil soll das Abstauben der Fasnetshäs und Masken morgen (6. Januar) nur in kleinem Rahmen stattfinden. Das Aussenden der Fasnet durch den Narrenmeister vor Publikum sowie der Ausklang in der Gastronomie findet in diesem Jahr nicht statt. Nur das Abstauben in den Haushalten, im Zweierteam und ausschließlich unter 2G-Plus Regel mit zusätzlichem Test soll trotzdem stattfinden, erklärt Christoph Bechtold, der Narrenmeister der Narrenzunft Rottweil.