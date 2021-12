Teil-Lockdown könnte kommen

In der Schweiz verschärft sich die Coronalage weiter. Der Bundesrat schließt deshalb Zwangsschließungen nicht mehr aus. In der Schweiz ist Omikron inzwischen die vorherrschende Virusvariante. Sie liegt bei rund 58 Prozent aller Neuinfektionen vor. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 840. Der Wert ist damit vier Mal so hoch wie in Baden-Württemberg. Der Schweizer Krisenstab geht außerdem davon aus, dass die Fallzahlen im Januar weiter massiv ansteigen werden. Die Rede ist von einer wöchentlichen Verdoppelung. Der Bundesrat hat deshalb ein weiteres Maßnahmenpaket geschnürt, das auch Schließungen vorsieht. Zum Beispiel für die Gastronomie, Clubs und Fitnesscenter. Über diesen Teil-Lockdown und weitere Verschärfungen will der Bundesrat in den nächsten Tagen entscheiden.