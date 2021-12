Mutmaßlicher Täter gestorben

Der 87-jährige Mann, der vor knapp zwei Wochen in Ettenheim im Ortenaukreis seine 83-jährige Ehefrau erstochen haben soll, ist gestorben. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der Mann soll seine Ehefrau am Morgen des 17. Dezember 2021 mit mehreren Messerstichen getötet und sich selbst dann schwer verletzt haben. Er wurde damals in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Dort ist er seinen Verletzungen jetzt erlegen. Die Staatsanwaltschaft Freiburg hatte gegen den 87-jährigen Mann wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt. Vergangene Woche wurde mitgeteilt, dass es sich vermutlich um eine Angelegenheit innerhalb der Familie handle. Eine Anwohnerin hatte die tote Frau und den schwerverletzten Mann am Mittag des 17. Dezember in deren Wohnung gefunden.