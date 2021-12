Erfolge im Kampf gegen Krebspest

per Mail teilen

Der Kampf gegen die Krebspest im Raum Kirchzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) zeigt Erfolge. So können nun große Bereiche der Brugga und ihrer Seitenbäche wieder genutzt werden. Wie das Regierungspräsidium Freiburg mitteilt, gelte das Betretungsverbot wegen der Krebspest vom ersten Januar an nur noch für wenige Bereiche des Gewässersystems zwischen Kirchzarten und Oberried. Denn mittlerweile ist eine zweite Krebssperre in den Flusslauf der Brugga eingebaut, sodass sich die hochansteckende Krebspest nicht weiter ausbreiten konnte. Die pilzähnlichen Erreger vom eingewanderten Kamberkrebs gefährden den geschützten und sehr seltenen Dohlenkrebs. Bei heimischen Flusskrebsen verläuft eine Ansteckung tödlich, für Menschen ist die Krankheit unschädlich.