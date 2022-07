per Mail teilen

Das Land Baden-Württemberg hat den Breitbandausbau in Kommunen in Südbaden mit Millionensummen gefördert. Das teilt das Innenministerium des Landes mit. Demnach wurden in den Landkreisen insgesamt 166 Projekte gefördert - mit etwa 160 Millionen Euro. Innenminister Thomas Strobl verweist darauf, dass die Landschaft etwa im Schwarzwald Probleme beim Ausbau bereite.