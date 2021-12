Sohn tötet Vater mit Schusswaffe

Ein 27-jähriger Mann hat in Furtwangen im Schwarzwald-Baar-Kreis seinen Vater nach einem Streit erschossen. Der mutmaßliche Täter wurde kurz nach der Tat am Donnerstagabend festgenommen. Warum es zu der Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn kam, ist laut Polizei noch unklar. Die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl gegen den 27-Jährigen. Der schwerverletzte 61-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Freitagmorgen verstarb der Mann. Die weiteren Ermittlungen dauern an.