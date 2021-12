per Mail teilen

In Breisach am Rhein sind am Donnerstagabend drei Gartenhütten durch ein Feuer zerstört worden. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gartenhütten auf dem Gelände verhindern. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Laut Polizei ist die Brandursache derzeit noch unklar.