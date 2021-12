Familienstreit fordert Schwerverletzten

In Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist am Donnerstagabend ein Mann bei einem Familienstreit lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben des Polizeipräsidiums in Konstanz wurde auf einem Hof im Furtwanger Ortsteil Neukirch ein Schuss abgefeuert - offenbar durch den Sohn des Mannes. Nähere Details dazu sind laut Polizei bislang nicht bekannt. Der mutmaßliche Täter sei zunächst geflüchtet, konnte kurze Zeit später aber in Gutach festgenommen werden. Das Opfer musste in eine Klinik geflogen werden. Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei noch unklar.