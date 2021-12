Gemeinden rüsten sich für den Wintereinbruch

Die Städte und Gemeinden in Südbaden sind auf Wintereinbruch vorbereitet. Auch wenn die Wetterberichte dies in den kommenden Tagen nicht vorhersagen. Die Stadt Weil am Rhein sieht sich ebenfalls gerüstet. Vier Mitarbeiter vom Betriebshof sind im Einsatz, wenn in Weil am Rhein viel Schnee liegt und Glatteis herrscht. Für den Schneeräumdienst stehen zwei Lkw und sieben Traktoren bereit. Zunächst werden die wichtigsten Straßen, die Busrouten und die Hanggebiete von Schnee und Eis befreit. Ein Schwerpunkt liegt auch auf den Fuß- und Radwegen. Die Speicher für Streusalz sind gut gefüllt, denn die Gehwege müssen jeden Tag geräumt und gestreut werden. Mit einmal Schneeschippen ist es also nicht getan – auch nicht in Weil am Rhein.