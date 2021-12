Bislang größter Schlag gegen Drogenmafia

233 Kilogramm Kokain und mehr als 50 Kilogramm Cannabis haben die Einsatzkräfte insgesamt beschlagnahmt. Dabei handelt es sich um eine der größten je in Baden-Württemberg sichergestellten Kokainmengen. Bei dem Einsatz am Dienstag hat die Polizei zeitgleich in den Kreisen Tuttlingen, Lörrach, Konstanz und Sigmaringen sowie in Gießen und Zürich zugegriffen. Unter der Leitung der Kriminaldirektion Rottweil, konnten neun Personen, die im großen Stil Kokain von Lateinamerika nach Deutschland geschmuggelt haben sollen, festgenommen werden. Neben den Drogen sicherte die Polizei auch mehrere zehntausend Euro in bar sowie hochwertige Fahrzeuge.