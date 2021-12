Ursache für Wohnungsbrand gefunden

per Mail teilen

Nach einem tödlichen Wohnungsbrand in Villingen-Schwenningen vergangene Woche hat die Polizei erste Hinweise auf die Brandursache bekannt gegeben. Vermutlich sei das Feuer durch einen technischen Defekt entstanden. Der Brand könnte sich außerdem dadurch beschleunigt haben, dass die betroffene Wohnung sehr vollgestellt war. Bei dem Feuer im Ortsteil Villingen war am vergangenen Mittwoch ein 76-jähriger Mann ums Leben gekommen. Die Ermittlungen dauern noch an, Brandstiftung kann aber bereits ausgeschlossen werden.