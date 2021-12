Jagdbehörde fordert Rücksicht auf Wildtiere

per Mail teilen

Ihrem Appell an die Bevölkerung schickt die Jagdbehörde im Lörracher Landratsamt die Bemerkung voraus, dass der Schnee in den Schwarzwaldbergen gerade über die Feiertage natürlich zum Skifahren oder Spazierengehen einlädt. Wenn Skifahrer und Spaziergänger dabei auf den offiziellen Wegen, Pisten oder Loipen blieben, würden Wildtiere nicht unnötig aufgescheucht. Die Jagdbehörde führt weiter aus, dass Wildtiere mit ihrer Energie jetzt haushalten müssen. Denn sie finden im Winter nur wenig Nahrung. Jede unnötige Kraftanstrengung, für die sie mehr Nahrung bräuchten, erhöht die Gefahr zu verhungern. Vor allem in den Hochlagen des Schwarzwalds lebten seltene und streng geschützte Tierarten, wie das Auerhuhn.