Der Trainer des SC Freiburg, Christian Streich, soll den nächsten Bundespräsidenten mitwählen. Die Grünen-Fraktion des Landtags hat unter anderem den 56-Jährigen als Wahlmann für die Bundesversammlung in Berlin nominiert. Zehn Prominente werden bei der Wahl des Bundespräsidenten das Land Baden-Württemberg repräsentieren. Gewählt wird die Delegation am kommenden Mittwoch in der Plenarsitzung des Landtags. Wahlleute und die Bundestagsabgeordneten werden am 13. Februar das neue Staatsoberhaupt küren.