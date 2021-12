per Mail teilen

Bei einem Wohnungsbrand im Weiler Ortsteil Ötlingen hat die Feuerwehr am Abend eine Person von einem Balkon gerettet. Die übrigen Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Zur Schadenshöhe und der Brandursache gibt es noch keine Angaben. Die vier alarmierten Abteilungen der Feuerwehr Weil am Rhein konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen.