Wegen Versammlungen gegen die Corona-Maßnahmen ist die Polizei am Montagabend im Einsatz gewesen. In Villingen-Schwenningen und Rottweil kamen je 500 Menschen zusammen. Aber auch in Tuttlingen, St. Georgen, Furtwangen, Kirchzarten und Laufenburg wurde demonstriert. Die Versammlungen - so genannte „Spaziergänge“ -waren nicht angemeldet. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren und Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.