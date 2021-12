Kinder-Impfungen ab sofort in Offenburg

Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren können ab sofort im Kreisimpfzentrum in Offenburg gegen das Coronavirus geimpft werden. Das hat das Ortenauer Landratsamt mitgeteilt. Es sei ein zusätzliches Angebot, so die Leiterin der Ortensauer Kreisimpfzentren, Diana Kohlmann. Es habe eine Absprache mit den niedergelassenen Kinderärzten gegeben. In den Kreisimpfzentren in Lahr, Oberkirch und Haslach im Kinzigtal werden keine Kinderimpfungen angeboten. In der Offenburger Messehalle wird jetzt eine Impfstraße nur für die Unter-Zwölfjährigen reserviert. Ein Kinderarzt werde die Aufklärungsgespräche führen. Kinder würden die Corona-Impfung sehr gut vertragen, so die Ärztliche Leiterin. Bisher habe es lediglich leichte Kreislaufprobleme gegeben.