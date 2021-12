Brunnen für Hochwasserrückhalteraum oberirdisch

Die Brunnen für den Hochwasserrückhalteraum Breisach dürfen oberirdisch gebaut werden. Das hat das Regierungspräsidium Freiburg mitgeteilt. Eine unterirdische Bauweise der Brunnen sei technisch nicht umsetzbar. Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald hat jetzt einen entsprechenden Antrag auf Planungsänderung genehmigt. Zwei oberirdische Brunnen in Burkheim und Breisach sind vorgesehen. So ein Brunnen soll etwa so groß wie eine Garage für ein Auto sein. In Burkheim gibt es Kritik an der oberirdischen Bauweise. Dort wird mit der Sorge vor Verschandelung argumentiert. Zudem würden zahlreiche unterkellerte Häuser in dem Gebiet belegen, dass es trotz hohen Grundwasserstandes sehr wohl möglich sei, unterirdisch zu bauen, so die Kritik aus dem Rathaus in Vogtsburg-Burkheim bereits vor einigen Wochen. Zwischen Basel und Mannheim sind insgesamt 13 Hochwasserrückhalteräume geplant. Unter anderem in Breisach. Dort sollen nach Fertigstellung etwa 6,5 Millionen Kubikmeter Hochwasser zurückgehalten werden.