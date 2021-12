per Mail teilen

Wer von Montag an zum Impfstützpunkt an der Messe Freiburg kommt, kann sich ohne Termin impfen lassen. Die Aktion endet am 23. Dezember. Das teilte die Uniklinik Freiburg mit. Das Angebot besteht ab heute täglich zwischen 10 und 12 Uhr sowie 16 und 18 Uhr. Möglich sind Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen.