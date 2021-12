Impfquote unter Hochschulmitarbeitern hoch

Die Impfquote unter Hochschulmitarbeitern liegt in Freiburg über der im Bevölkerungsdurchschnitt. An der Universität Freiburg ist das Personal zu über 90 Prozent geimpft, an der Pädagogischen Hochschule zu 97 Prozent. Das teilten die Pressestellen von Uni und PH auf SWR-Anfrage mit. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer hatte sich unzufrieden mit der Impfbereitschaft von Hochschulmitarbeitern gezeigt, die in ersten Rückmeldungen allenfalls im Bevölkerungsdurchschnitt lägen - und deutlich unter der Impfquote der Studierenden. [Anders sieht es aber in Freiburg aus: An der PH liegt die Impfquote der Studierenden mit 91 Prozent zwar über der im Bevölkerungsschnitt , aber noch unter der des Personals. Die Uni Freiburg erhebt die Impfquote unter Studierenden bisher nicht. An der PH Freiburg findet etwa die Hälfte der Lehrveranstaltungen in Präsenz statt mit 2G. An der Uni wird der Anteil gerade abgefragt.]