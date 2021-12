Behörden schaffen mehr Wohnraum für Geflüchtete

In Baden-Württemberg kommen seit Oktober wieder deutlich mehr Geflüchtete an. Deshalb werden in Südbaden neue Unterkünfte gebraucht. Die Landeserstaufnahmestelle schafft am Standort Freiburg aktuell mit Wohncontainern 300 zusätzliche Plätze. Der Ortenaukreis hat ein Hotel angemietet. Das Hotel Eckwaldblick in Zell am Harmersbach soll ab Januar zunächst 80 Geflüchtete beherbergen. Dafür sind die Doppelbetten des Hotels abgebaut und Einzelbetten aus Metall geliefert worden. In einem Gemeinschaftsbereich werden Herde, Waschmaschinen und Wäschetrockner zurechtgerückt. Denn die Geflüchteten werden sich wie in anderen Sammelunterkünften auch selbst versorgen. Für drei Jahre hat der Kreis das Hotel in Zell gemietet. Zusätzlich ist eine weitere Container-Wohnanlage am Flugplatz in Offenburg in Planung. Sie soll im Frühjahr aufgebaut werden und noch einmal rund 90 Menschen beherbergen. Wegen der Corona-Pandemie möchte der Kreis seine Flüchtlingsunterkünfte am liebsten nur zu 80 Prozent auslasten. Aktuell liege die Auslastung aber bei 93 Prozent, so der zuständige Dezernent.