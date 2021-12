Ortenauer Kreisimpfzentren öffnen wieder

Die vier Ortenauer Kreis-Impfzentren sollen am Freitag an den Start gehen. Mindestens 5.000 Menschen täglich sollen in den vier Ortenauer Kreis-Impfzentren in Offenburg, Lahr, Oberkirch und Haslach im Kinzigtal gegen das Coronavirus geimpft werden. Personal sei genügend vorhanden, sagt Diana Kohlmann, die Leiterin der Impfzentren.

In Offenburg auf dem Messegelände wird es 18 Impfstraßen geben. In Lahr, Oberkirch und Haslach im Kinzigtal sind jeweils sechs Impfstraßen geplant. Termine können nicht gebucht werden. Wer die dritte Impfung bekommt, muss nicht so lange warten wie bei der Erst- oder Zweitimpfung.