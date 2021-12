Projekt "Bikezentrum Jan Ullrich" von Gemeinde abgelehnt

per Mail teilen

Die Investoren um den ehemaligen Tour-de-France-Sieger, der in Merdingen seine größten Erfolge feierte, haben ihr Vorhaben zurückgezogen. Das bestätigte ihr Rechtsanwalt dem SWR. Dem Projekt fehle die Unterstützung der Gemeinde, so Rechtsanwalt Thomas Burmeister. Der Gemeinderat hatte zuvor nicht öffentlich eine finanzielle Unterstützung des Projekts abgelehnt. Geplant waren ein Museum zu Licht und Schatten des Radsports, bürgernahe Gastronomie, eine Radwerkstatt und zu Beginn auch ein Spielcasino. Das Casino wollten die Merdinger nicht. Die Investoren verzichteten, verloren damit aber erwartbare Einnahmen. Sie hofften daher auf 200.000 Euro Rabatt beim Grundstückskauf und auf einen Betriebskostenzuschuss für die Wirtschaft. Dafür hätte das Bikezentrum mit dem prominenten Namen Touristen in den Ort gelockt und ein gastronomisches Angebot geschaffen. Nun wollen sie nach einem Standort schauen.