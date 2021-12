Gewerkschaft ver.di kritisiert Coronaprämie

Die Gewerkschaft ver.di Südbaden hat hinsichtlich des Fachkräftemangels in den Pflegeberufen massive Forderungen an die Gesundheitspolitik gestellt. Die derzeit wieder diskutierte Coronaprämie für Beschäftigte in den Pflegeberufen spalte die Belegschaft und hinterlasse das Gefühl, dass bei einem Teil der Beschäftigten die Belastung abgekauft werden soll, so ver.di Südbaden in einer Mitteilung. Denn die Arbeitsbelastung für die rund 50.000 Beschäftigten sei in der vierten Pandemiewelle so enorm, dass viele ausstiegen - 3.000 Pflegekräfte, so ver.di Südbaden, seien in der Region nicht mehr in ihrem Ausbildungsberuf tätig. Nach einer Vorstandssitzung hat die Gewerkschaft nun einen Forderungenkatalog für die Krankenhäuser aufgestellt: eine gesetzliche Personalbemessung, bedarfsgerechte Finanzierung, keine Fallpauschalen, verlässliche Arbeits- und Freizeiten und deutlich höhere Tariflöhne.