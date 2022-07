Jetzt auch Kinderimpfungen an Impfstützpunkten

Im Landkreis Lörrach gibt es im Impfstützpunkt Rheinfelden für das kommende Wochenende Termine für Kinderimpfungen. Der Impfstützpunkt in Villingen-Schwenningen bietet die Impfungen an diesem Freitag an. In den Kreisen Rottweil und Tuttlingen sind die Termine an den Impfstützpunkten noch in Vorbereitung, so das Landratsamt Tuttlingen. Die Uniklinik Freiburg organisiert mit der Stadt und den niedergelassenen Kinderärzten einen ganzen Impfstützpunkt für Kinder. Dort sollen laut Uniklinik zunächst nur Kinder mit Vorerkrankungen geimpft werden. Ab wann ist noch nicht bekannt.