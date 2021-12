Neuer Fahrplan für Bus und Bahn

Von Sonntag an gilt im Regio-Verkehrsverbund Freiburg ein neuer Fahrplan für Busse und Bahnen. Laut einer Mitteilung des Zweckverbands beinhaltet der Fahrplanwechsel wenig Änderungen. Lenzkirch im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald bekommt eine bessere Anbindung. An allen Wochentagen ist Lenzkirch künftig im Stundentakt bis Mitternacht mit Bussen erreichbar. An Wochenenden gibt es zudem frühere Verbindungen zwischen Lenzkirch und Neustadt als bislang. Auch die Gemeinde Biederbach im Kreis Emmendingen erhält an allen Wochentagen einen Stundentakt. Ähnliche Ausweitungen soll es nach und nach im ganzen Verbundgebiet geben. Bessere Angebote auch in Freiburg, auf der Rheintal- sowie auf der Elztalbahn. Fahrgäste finden den aktuellen Fahrplan in den Apps von RVF und VAG. Zudem gibt es eine Online-Fahrplanauskunft mit neuem Design und verbesserter Suchfunktion.