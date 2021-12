Lienhart: Corona-Impfung ist gut und wichtig

Der Abwehrspieler des SC Freiburg Philipp Lienhart bedauert die pandemiebedingte Senkung der Zuschauerzahlen in der Fußball-Bundesliga. Einerseits sei es aus Spielersicht schade, das jetzt wieder weitgehend ohne Zuschauer gespielt werde. Anderseits sei die Gesundheit eben wichtiger, sagte der 25-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Lienhart ist zudem ein Befürworter der Corona-Impfung. Viele Experten seien der Meinung, dass die Impfung der einzige Ausweg aus der Situation sei, so der Österreicher weiter. Wegen der verschärften Corona-Regeln in Baden-Württemberg dürfen am Samstag gegen Hoffenheim nur 750 Zuschauer ins Freiburger Stadion.