Steinhalle wird Kreisimpfstützpunkt

In Emmendingen gibt es ab Mittwoch in der Steinhalle einen Kreisimpfstützpunkt. Zusammen mit den Impfeinrichtungen in Kenzingen und Waldkirch sollen so pro Tag bis zu 1.000 Impfungen möglich sein. „Die Steinhalle war mal Lazarett, auch schon Kirche, und jetzt erhält sie eine weitere Funktion als Impfzentrum“, so Oberbürgermeister Stefan Schlatterer. Es sind sowohl Erst- und Zweitimpfungen als auch Booster-Impfungen möglich. Der Abstand zwischen Zweit- und Boosterimpfung soll mindestens fünf Monate betragen. Unter 30-Jährige bekommen BioNTech, Personen über 30 Moderna. Impfungen sind für Personen ab 12 Jahren möglich. Die Impf-Zeiten sind in Emmendingen, Kenzingen und Waldkirch gleich: Montag bis Freitag jeweils von 15 bis 19 Uhr, am Samstag von 10 bis 14 Uhr. Man braucht keinen Termin.