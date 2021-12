50 Jahre Abfallbehandlung Kahlenberg

Der Müll der Menschen aus den Landkreisen Ortenau und Emmendingen wird inzwischen seit 50 Jahren auf dem Kahlenberg bei Ringsheim verarbeitet. Der Zweckverband wurde 1971 gegründet und feiert jetzt Jubiläum. Die Abfälle von 600.000 Menschen werden auf dem Kahlenberg behandelt, verwertet und entsorgt. Hinzu kommt das, was regionale Firmen hinterlassen. 100 Beschäftigte gibt es beim Zweckverband. Sie arbeiten in der Anlage zur mechanisch-biologischen Abfallbehandlung, in den Deponien für mineralische Abfälle und Erdaushub oder im Wertstoffhof. Auf dem Kahlenberg wird Biogas produziert, es werden, Phosphor, Mineralstoffe und gereinigtes Abwasser gewonnen. Derzeit wird eine neue, 30 Millionen teure Anlage gebaut. Sie soll im Juni 2023 eingeweiht werden. Für die Technik in Ringsheim interessieren sich Firmen aus der ganzen Welt.