Omikron-Fall im Kreis nachgewiesen

Im Landkreis Emmendingen ist der erste Fall der Coronavirus-Variante Omikron nachgewiesen worden. Eine in Südafrika lebende Person ist aus privaten Gründen über den Flughafen Frankfurt in den Landkreis eingereist. Laut Landratsamt hatte die Person leichte Symptome. Nach einem positiven Schnelltest und der Abnahme für eine PCR-Untersuchung hatte sie sich sofort in Quarantäne begeben. Es habe kein vollständiger Impfschutz vorgelegen, so das Landratsamt Emmendingen in einer Mitteilung weiter. Es wird befürchtet, dass die Virus-Variante Omikron noch ansteckender ist als die in Deutschland verbreitete Delta-Variante.