Ein Ansturm auf Erst- und Zweitimpfungen am Impfzentrum Freiburg hat zu langen Wartezeiten geführt. Die Kapazitäten seien derzeit voll ausgelastet, so die Uniklinik Freiburg. Impfwillige werden gebeten, ab sofort nicht mehr ohne Termin an das Impfzentrum auf der Messe zu kommen. Um längere Wartezeiten in den nächsten Tagen und Wochen zu vermeiden, werden ab sofort auch Erst- und Zweitimpfungen nur noch mit Termin vorgenommen. Die Termine für diese Woche seien bereits vergeben, hieß es weiter.