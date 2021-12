SC Freiburg mit historischem Sieg

Der SC Freiburg hat am Sonntag Historisches geschafft. Dem Verein gelang der höchste Sieg in Freiburgs Bundesliga-Geschichte. Die Freiburger gewannen mit 6:0 bei Borussia Mönchengladbach und erzielten alle Treffer in der ersten Halbzeit. Es war die höchste Halbzeitführung in der Bundesliga seit 1978. Zudem schoss der Sport-Club als erste Mannschaft der Liga-Geschichte in einem Auswärtsspiel fünf Tore innerhalb von 25 Minuten. Die Treffer für den Sport-Club erzielten Eggestein, Schade, Lienhart, Höfler, Höler und Nico Schlotterbeck.