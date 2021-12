Briefe bekommen St. Nikolaus-Stempel

Am Nikolaustag kommenden Montag kommt in Freiburg-Opfingen wieder der Nikolausstempel zum Einsatz. Nach Angaben der Veranstalter St. Nikolausverein und der Opfinger Winzer wird es allerdings in diesem Jahr kein eigenes Postamt geben. Außerdem muss auf den Ausschank von Glühwein aufgrund der neuen Corona-Verordnung des Landes verzichtet werden. Frankierte Briefe können aber im Opfinger Ratskeller abgegeben werden. Sie bekommen den beliebten Nikolausstempel und gehen an die Post. Hintergrund der Aktion ist, dass Freiburg-Opfingen einen Ortsteil mit dem Namen St. Nikolaus hat.