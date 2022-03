Der SC Freiburg will mit seiner diesjährigen Weihnachtsaktion psychisch erkrankten Kinder und Jugendlichen helfen. Dafür sammelt der Verein Spenden, die der „INITIATIVE für unsere Kinder- und Jugendkliniken Freiburg“ zugute kommen sollen. Vor allem in Corona-Zeiten sei die Zahl der erkrankten Kinder und Jugendlichen dramatisch gestiegen, so der SC. Die Spenden sollen in notwendige Sofortmaßnahmen fließen. Außerdem wolle die Initiative für den Neubau der Tagesklinik werben.