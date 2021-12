Skiliftbetreiber bereiten sich auf Saisonstart vor

Am Kandel ist die Skisaison gestartet. Erwachsene müssen genesen oder geimpft sein und bei Kindern genügt der Schülerausweis. Bereits Ende letzter Woche ging der Skilift am Seibelseckle in Betrieb. Auch in anderen Regionen des Schwarzwaldes stehen die Liftbetreiber am Mehliskopf, am Hundseck, am Ruhestein und in Unterstmatt in den Startlöchern. Der Liftverbund Feldberg sowie die Lifte Vogelskopf, Zuflucht und die des Bucklifts in Todtnauberg eröffnnen am Freitag die Skisaison. Beim Wiedener Ecklift und beim Lift Rotlache in Hofsgrund erwägt man, je nach Wetterlage, am Samstag zu öffnen. Beim Skilift Winkel in Muggenbrunn will man spontan entscheiden, ob die Wetterbedingungen eine Öffnung am Wochenende ermöglichen. An allen Liften gilt die 2G-Regel.