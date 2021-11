Verzicht auf 3G-Regeln beim Skifahren

Im Vergleich zu anderen Ländern gibt es in den Schweizer Skigebieten kaum Corona-Beschränkungen. 3G – also geimpft, getestet oder genesen - das spielt auf Schweizer Pisten aktuell keine Rolle. Nur in geschlossenen Gondelkabinen und Warteräumen gilt eine Maskenpflicht. Für Restaurantbesuche, also auch beim Après-Ski, brauchen allerdings alle Menschen über 16 einen 3G-Nachweis. Mit dem grundsätzlichen Verzicht auf die 3G-Regeln beim Skifahren wählt die Schweiz wie schon im letzten Pandemie-Winter einen Sonderweg. In Deutschland sind die Regeln strenger. Beim Liftverbund Feldberg zum Beispiel gilt ein 2G-Plus-Konzept: Nur Geimpfte, Genesene und Kinder mit Test oder Schülerausweis dürfen die Lifte benutzen.