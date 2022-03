Regiowind plant Repowering am Schauinsland

per Mail teilen

Auf der Holzschlägermatte am Schauinsland bei Freiburg soll ein neues Windrad mit 160 Metern Nabenhöhe entstehen. Das hat eine außerordentliche Gesellschafterversammlung der Regiowind KG beschlossen. Die zwei bestehenden Windräder sollen abgebaut werden. Die Kosten für das sogenannte Repowering belaufen sich auf sechs Millionen Euro. Die neue, größere Windkraftanlage soll doppelt so viel Strom produzieren wie die beiden alten Windräder zusammen. Abhängig vom Genehmigungs- und Ausschreibungsverfahren könnte die neue Anlage in etwa zwei Jahren Strom liefern.