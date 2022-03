per Mail teilen

Ein Autofahrer hat in Lörrach einen Fußgänger angefahren und ist danach geflüchtet. Der 90-jährige Fußgänger wurde am Freitag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er sei mit einem Fuß schon auf dem Gehweg der anderen Straßenseite gewesen, als es zur Kollision gekommen sei, so die Polizei. Der Autofahrer habe anschließend nicht angehalten. Die Polizei sucht Zeugen.